Milano 10:39
51.815 +0,34%
Nasdaq 24-giu
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Dow Jones 24-giu
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Londra 10:39
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Francoforte 10:39
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Cambi: euro a 183,9 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 183,9 yen alle 08:30
Euro a 183,9 sullo yen alle 08:30.
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