New York: scatto rialzista per Western Digital
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che tratta in rialzo del 5,70%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Western Digital, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nel settore dei dischi rigidi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 713,6 USD. Primo supporto visto a 662,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 645,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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