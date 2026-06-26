Analisi Tecnica: EUR/USD del 25/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 giugno
Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un moderato +0,16%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,133 con tetto rappresentato dall'area 1,1447. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,1285.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)