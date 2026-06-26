Milano 16:14
51.222 -1,08%
Nasdaq 16:14
29.274 -0,57%
Dow Jones 16:15
51.919 0,00%
Londra 16:15
10.481 -0,46%
Francoforte 16:14
24.678 -1,27%

Cambi: euro a 0,9219 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9219 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9219 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```