New York: vendite diffuse su Western Digital
(Teleborsa) - In forte ribasso la società che si occupa di archiviazione dei dati, che mostra un -8,48%.
La tendenza ad una settimana di Western Digital è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del leader nel settore dei dischi rigidi. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 639,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 604. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 589,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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