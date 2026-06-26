New York: vendite diffuse su Western Digital

(Teleborsa) - In forte ribasso la società che si occupa di archiviazione dei dati , che mostra un -8,48%.



La tendenza ad una settimana di Western Digital è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del leader nel settore dei dischi rigidi . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 639,9 USD, con il supporto più immediato individuato in area 604. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 589,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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