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Natural Gas (Amsterdam) a 42,31 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 42,31 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 42,31 euro/MWH alle 15:40.
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