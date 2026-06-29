Milano 26-giu
51.265 0,00%
Nasdaq 26-giu
29.118 -1,09%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 26-giu
10.508 0,00%
Francoforte 26-giu
24.671 0,00%

SILVER del 26/06/2026

Finanza
SILVER del 26/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno

Vigoroso rialzo per il metallo prezioso che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,57%.

Il quadro tecnico dell'argento suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 55,77 con tetto rappresentato dall'area 63,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 52,75.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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