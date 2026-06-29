SILVER del 26/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 giugno
Vigoroso rialzo per il metallo prezioso che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,57%.
Il quadro tecnico dell'argento suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 55,77 con tetto rappresentato dall'area 63,51. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 52,75.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)