Milano 12:24
51.667 +0,98%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 12:24
10.592 +1,03%
Francoforte 12:24
24.960 +1,35%

Cambi: euro a 1,1395 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1395 dollari alle 11:30
Euro a 1,1395 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```