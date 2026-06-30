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PLATINUM del 29/06/2026

Finanza
PLATINUM del 29/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 giugno

Affonda sul mercato il metallo bianco-argenteo, che alla chiusura soffre con un calo del 3,49%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.559,5. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.616,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.540,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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