Milano 13:03
51.616 -0,13%
Nasdaq 30-giu
30.276 0,00%
Dow Jones 30-giu
52.319 +0,26%
Londra 13:03
10.462 -0,33%
Francoforte 13:03
25.085 +0,36%

Cambi: euro a 1,1393 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1393 dollari alle 11:30
Euro a 1,1393 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```