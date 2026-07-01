Milano 13:03
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Dow Jones 30-giu
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Londra 13:03
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Cambi: euro a 185,317 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,317 yen alle 11:30
Euro a 185,317 sullo yen alle 11:30.
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