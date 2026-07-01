Milano 30-giu
51.682 0,00%
Nasdaq 30-giu
30.276 +1,68%
Dow Jones 30-giu
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Londra 30-giu
10.497 0,00%
Francoforte 30-giu
24.996 0,00%

Oro: 3.968,41 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
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