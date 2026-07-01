Milano 17:35
51.605 -0,15%
Nasdaq 18:49
29.951 -1,07%
Dow Jones 18:49
52.580 +0,50%
Londra 17:35
10.478 -0,18%
Francoforte 17:35
25.040 +0,18%

Pesante sul mercato di New York Intel

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Intel
Pressione sul principale produttore di chip, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,20%.
Condividi
```