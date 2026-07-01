SILVER del 30/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 giugno
Seduta in frazionale rialzo per il metallo prezioso, che ha terminato gli scambi in aumento a 58,6.
La situazione di medio periodo dell'argento resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 59,11. Supporto visto a quota 57,77. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 60,45.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)