Cambi: euro a 0,8553 sterline alle 11:30

Milano 12:20
52.147 +1,05%
Nasdaq 1-lug
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Dow Jones 1-lug
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Londra 12:20
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Francoforte 12:20
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In breve, Finanza
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