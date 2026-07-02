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Perde Western Digital sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Western Digital sul mercato di New York
Ribasso per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che tratta in perdita dell'11,35% sui valori precedenti.
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