Gas, indice IGI scende a 46,74 €/MWh

(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI (Italian Gas Index) per il 3 luglio è pari a 46,74 €/MWh, in calo rispetto al 2 luglio attestatosi a 46,90 €/MWh.



L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.

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