New York: rally per Equifax

(Teleborsa) - Ottima performance per il fornitore di servizi informativi a privati e aziende , che scambia in rialzo del 6,10%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Equifax rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve di Equifax è in rafforzamento con area di resistenza vista a 175 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 166,4. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 183,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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