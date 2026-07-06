New York: amplia il rialzo Tesla Motors
(Teleborsa) - Brilla l'azienda attiva nel settore automotive, che passa di mano con un aumento del 5,41%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesla Motors evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Tesla Motors mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 397 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 426. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 379,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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