New York: amplia il rialzo Tesla Motors

(Teleborsa) - Brilla l' azienda attiva nel settore automotive , che passa di mano con un aumento del 5,41%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesla Motors evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Tesla Motors mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 397 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 426. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 379,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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