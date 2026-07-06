New York: nuovo spunto rialzista per Boeing

(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dell'aereonautica , che avanza bene del 2,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Boeing evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante aerospaziale statunitense rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Boeing è in rafforzamento con area di resistenza vista a 235,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 228,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 242,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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