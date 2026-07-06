New York: nuovo spunto rialzista per Boeing
(Teleborsa) - Seduta positiva per il colosso dell'aereonautica, che avanza bene del 2,92%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Boeing evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante aerospaziale statunitense rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Boeing è in rafforzamento con area di resistenza vista a 235,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 228,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 242,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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