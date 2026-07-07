New York: rally per Gartner
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,83%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Gartner più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 139,4 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 142,8. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 146,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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