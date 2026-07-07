Milano 7-lug
52.455 -0,95%
Nasdaq 7-lug
29.173 -1,77%
Dow Jones 7-lug
52.925 -0,25%
Londra 7-lug
10.666 +0,13%
Francoforte 7-lug
25.465 -1,37%

Western Digital scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Western Digital scambia in rosso a New York
Si muove in perdita la società che si occupa di archiviazione dei dati, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,98% sui valori precedenti.
Condividi
```