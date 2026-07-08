New York: senza freni SanDisk

(Teleborsa) - Grande giornata per la società americana produttrice di hardware , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,04%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di SanDisk , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario del colosso californiano produttore di memorie flash si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.615,4 USD. Prima resistenza a 1.725,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1.547,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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