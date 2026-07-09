Milano 17:35
52.382 +1,09%
Nasdaq 19:07
29.722 +1,61%
Dow Jones 19:07
52.513 +0,31%
Londra 17:35
10.472 -0,16%
Francoforte 17:35
25.118 +0,89%

New York: scatto rialzista per SanDisk

Migliori e peggiori, In breve
New York: scatto rialzista per SanDisk
Ottima performance per la società americana produttrice di hardware, che scambia in rialzo dell'8,94%.
Condividi
```