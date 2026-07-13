Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 luglio
Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1395 con area di resistenza individuata a quota 1,1422. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1386.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)