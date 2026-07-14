Analisi Tecnica: EUR/USD del 13/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio
La giornata del 13 luglio chiude piatta per il cross Euro / Dollaro USA, che riporta un -0,16%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1371, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1416. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1356.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)