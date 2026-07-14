Milano 12:11
52.584 -0,43%
Nasdaq 13-lug
29.264 0,00%
Dow Jones 13-lug
52.499 -0,26%
Londra 12:11
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Francoforte 12:11
25.006 -0,43%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 13/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 13/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 luglio

La giornata del 13 luglio chiude piatta per il cross Euro / Dollaro USA, che riporta un -0,16%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1371, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1416. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1356.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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