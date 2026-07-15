Milano 10:38
52.654 -0,39%
Nasdaq 14-lug
29.586 0,00%
Dow Jones 14-lug
52.508 +0,02%
Londra 10:38
10.507 -0,21%
Francoforte 10:38
25.008 -0,55%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 14/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 14/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio

Seduta moderatamente positiva per il cross Euro / Dollaro USA, che ha chiuso in rialzo a 1,1421.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,1433. Supporto stimato a 1,1398. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,1468.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```