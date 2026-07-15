Analisi Tecnica: EUR/USD del 14/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 luglio
Seduta moderatamente positiva per il cross Euro / Dollaro USA, che ha chiuso in rialzo a 1,1421.
Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,1433. Supporto stimato a 1,1398. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,1468.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)