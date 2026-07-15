Milano 15:56
52.660 -0,38%
Nasdaq 15:56
29.608 +0,07%
Dow Jones 15:56
52.704 +0,37%
Londra 15:56
10.537 +0,08%
Francoforte 15:56
25.008 -0,55%

Cambi: euro a 185,417 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 185,417 yen alle 11:30
Euro a 185,417 sullo yen alle 11:30.
Condividi
```