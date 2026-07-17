Milano 9:51
52.065 -0,59%
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Dow Jones 16-lug
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Londra 9:51
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 16/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 16/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio

Lieve ribasso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude in flessione dello 0,20%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,1479. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,156, mentre il primo supporto è stimato a 1,1398.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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