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Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 17/07/2026, ore 15:40

Finanza
Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 17/07/2026, ore 15:40
(Teleborsa) -

Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'Euro contro la divisa nipponica.

Il cambio Euro/Dollaro USA, che ha iniziato le negoziazioni a quota 1,1444, con un movimento di soli -0,001 euro / dollaro USA rispetto alla chiusura precedente, tratta ora a 1,1434, mentre l'Euro/Yen sta scambiando a 185,59, dopo aver aperto a 185,81.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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