Milano 12:52
51.992 -0,73%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 12:52
10.557 -0,14%
Francoforte 12:52
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Cambi: euro a 0,8511 sterline alle 11:30

In breve, Finanza
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Euro a 0,8511 sulla sterlina inglese alle 11:30.
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