Milano 15:34
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Nasdaq 15:34
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Dow Jones 15:34
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Londra 15:34
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Francoforte 15:34
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Cambi: euro a 1,1434 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1434 dollari alle 15:41
Euro a 1,1434 sul dollaro alle 15:41.
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