Milano 10:00
52.028 -0,66%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 10:01
10.611 +0,37%
Francoforte 10:00
24.819 -0,39%

Natural Gas (Amsterdam) a 55,72 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 55,72 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 55,72 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```