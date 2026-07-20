Milano 15:48
51.711 -0,33%
Nasdaq 15:48
28.965 +1,30%
Dow Jones 15:49
52.201 +0,10%
Londra 15:49
10.532 -0,65%
Francoforte 15:48
24.777 -0,22%

Francoforte: performance negativa per Aroundtown

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Aroundtown
Si muove verso il basso Aroundtown, con una flessione dell'1,89%.
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