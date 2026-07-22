Milano
17:35
52.792
+0,97%
Nasdaq
21:04
29.090
-0,22%
Dow Jones
21:04
52.260
+0,07%
Londra
17:35
10.717
+1,24%
Francoforte
17:35
25.155
+0,58%
Mercoledì 22 Luglio 2026, ore 21.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,9268 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9268 Franchi svizzeri alle 15:41
In breve
,
Finanza
22 luglio 2026 - 15.41
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 0,9268 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,9268 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,922 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9217 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9241 Franchi svizzeri alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Chf
+0,33%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,9214 Franchi svizzeri alle 15:41
Cambi: euro a 0,9213 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9232 Franchi svizzeri alle 19:30
Cambi: euro a 0,9214 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9222 Franchi svizzeri alle 11:30
Cambi: euro a 0,9254 Franchi svizzeri alle 08:30
Guide
Mercato dei cambi: come operare sul Forex
Il mercato dei cambi determina ogni giorno quanto vale una valuta rispetto a un’altra e, di conseguenza, influenza i prezzi, gli investimenti, gli scambi commerciali e perfino il costo della vita.
leggi tutto