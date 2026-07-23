Ansaldo Energia, flotta di turbine a gas GT36 supera 80.000 ore operatività

(Teleborsa) - La flotta di turbine a gas GT36 di Ansaldo Energia ha recentemente superato le 80.000 ore operative equivalenti, raggiungendo un importante traguardo per la tecnologia di punta dell’azienda. La prima GT36 è stata accesa nel novembre 2022 presso la centrale di Marghera, in Italia; da allora, ulteriori unità sono entrate in esercizio commerciale in Europa e Asia, consolidando progressivamente un solido storico operativo in contesti di mercato differenti.



Progettata per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei moderni sistemi elettrici, la GT36 combina elevata efficienza e straordinaria flessibilità operativa, consentendo rapide variazioni di carico e il funzionamento a bassi livelli di carico minimo ambientale. La GT36 è inoltre in grado di fino al 70% di idrogeno in volume in mix con gas naturale, supportando i clienti nei loro percorsi di decarbonizzazione e contribuendo al tempo stesso alla stabilità della rete.



Il traguardo delle 80.000 ore operative equivalenti è stato raggiunto poco dopo il completamento della prima ispezione B1 sull’unità capofila della flotta, installata presso la centrale Marghera Levante di Edison. L’ispezione B1 rappresenta il primo intervento manutentivo programmato nel ciclo di vita della turbina e costituisce un’importante verifica delle prestazioni dei componenti e delle ipotesi manutentive in condizioni operative reali.



Le utility hanno oggi la crescente necessità di soluzioni che coniughino potenza, efficienza e flessibilità operativa per supportare reti caratterizzate da una crescente quota di fonti rinnovabili, garantendo al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico. Il superamento delle 80.000 ore operative equivalenti e il completamento con successo della prima ispezione B1 rappresentano risultati significativi per la piattaforma GT36.



Questi traguardi forniscono un’ulteriore conferma della maturità tecnologica e dell’affidabilità della GT36, rafforzandone il posizionamento tra le piattaforme di turbine a gas più avanzate e flessibili oggi disponibili sul mercato.

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