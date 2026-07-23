Milano 16:12
51.537 -2,38%
Nasdaq 16:12
28.583 -1,43%
Dow Jones 16:12
51.723 -0,95%
Londra 16:12
10.657 -0,56%
Francoforte 16:13
24.856 -1,19%

Cambi: euro a 0,8533 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8533 sterline alle 15:41
Euro a 0,8533 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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