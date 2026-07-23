Milano 12:28
51.747 -1,98%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:28
10.706 -0,10%
Francoforte 12:27
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Cambi: euro a 186,411 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 186,411 yen alle 11:30
Euro a 186,411 sullo yen alle 11:30.
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