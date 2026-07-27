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Analisi Tecnica: EUR/USD del 26/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 26/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 luglio

Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un moderato +0,18%.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,141. Supporto stimato a 1,1375. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,1445.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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