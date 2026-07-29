Milano 10:21
51.666 -0,06%
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Dow Jones 28-lug
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Londra 10:21
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 28/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 28/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un timido -0,19%.

Lo status tecnico del FTSE Mid Cap mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 60.399, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 61.636. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 59.987.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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