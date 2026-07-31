Milano
12:18
52.605
+0,96%
Nasdaq
30-lug
28.106
0,00%
Dow Jones
30-lug
52.208
+1,19%
Londra
12:18
10.956
+0,54%
Francoforte
12:18
25.792
+0,70%
Venerdì 31 Luglio 2026, ore 12.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,151 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,151 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
31 luglio 2026 - 11.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 1,151 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,139 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1432 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1429 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1373 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Eur/Usd
-0,16%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1453 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1418 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1446 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1494 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1443 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1427 dollari alle 08:30
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto