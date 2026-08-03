Milano 12:33
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 2/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,1573 e primo supporto individuato a 1,1492. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,1654.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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