New York: in rally Zebra Technologies

(Teleborsa) - Effervescente il fornitore di computer, stampanti e scanner , che scambia con una performance decisamente positiva del 18,88%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Zebra Technologies evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Zebra Technologies rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Zebra Technologies mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 361,7 USD. Rischio di discesa fino a 330,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 392,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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