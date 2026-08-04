New York: SanDisk sale verso 1.478,1 USD

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società americana produttrice di hardware , che tratta in rialzo dell'11,85%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a SanDisk rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo del colosso californiano produttore di memorie flash ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1.478,1 Dollari USA. Primo supporto individuato a 1.371,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1.584,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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