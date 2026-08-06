Analisi Tecnica: EUR/USD del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Composto rialzo per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,22%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,1569 e primo supporto individuato a 1,1525. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,1613.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)