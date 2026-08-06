Milano 9:35
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Londra 9:35
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 5/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 5/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Composto rialzo per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,22%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,1569 e primo supporto individuato a 1,1525. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,1613.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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