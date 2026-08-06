Milano 9:41
53.845 +0,74%
Nasdaq 5-ago
29.488 0,00%
Dow Jones 5-ago
54.349 +0,49%
Londra 9:41
10.909 +0,19%
26.140 +0,05%

Natural Gas (Amsterdam) a 54,3 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 54,3 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 54,3 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```