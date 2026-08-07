New York: scambi in positivo per Salesforce
(Teleborsa) - Avanza il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che guadagna bene, con una variazione del 2,42%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salesforce più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Salesforce. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 192,7 USD. Primo supporto visto a 190,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 189,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```