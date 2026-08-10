Milano
10-ago
0
0,00%
Nasdaq
10-ago
29.622
-0,34%
Dow Jones
10-ago
53.976
-0,11%
Londra
10-ago
10.863
-0,35%
Francoforte
10-ago
26.324
+0,02%
Martedì 11 Agosto 2026, ore 02.29
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ New York: in bella mostra Devon Energy
New York: in bella mostra Devon Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
10 agosto 2026 - 20.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Effervescente la
società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,12%.
Condividi
Leggi anche
New York: in bella mostra First Solar
New York: in bella mostra Garmin
New York: in bella mostra APA Corporation
New York: giornata depressa per Valero Energy
Titoli e Indici
Devon Energy
+5,54%
Altre notizie
New York: in bella mostra Seagate Technology
New York: in bella mostra Micron Technology
New York: in bella mostra Microsoft
New York: in bella mostra Atlassian
New York: in bella mostra Seagate Technology
New York: in bella mostra Salesforce
Guide
Trimestrali in Borsa: perché un titolo sale o scende dopo i risultati
Le trimestrali sono uno dei passaggi in cui il mercato aggiorna il giudizio su una società quotata. Ogni tre mesi l’azienda mostra come sono andate le vendite, quanto utile ha generato, come si sono...
leggi tutto