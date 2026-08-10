New York: scambi al rialzo per Salesforce

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che guadagna bene, con una variazione del 2,61%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salesforce evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Salesforce rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Salesforce mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 200,6 USD. Rischio di discesa fino a 192,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 208,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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