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Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un modesto -0,19%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,1565. Primo supporto visto a 1,1521. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,1499.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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